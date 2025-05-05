В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку
Во время мероприятия, посвященного годовщине освобождения Нидерландов от немецкой оккупации, в премьер-министров Нидерландов и Польши Дика Схофа и Дональда Туска бросили дымовую шашку. Об этом сообщает De Telegraaf.
После инцидента обоих премьеров сразу увели со сцены в безопасное место в Вагенингене. Затем политики «в окружении многих охранников вернулись», чтобы разжечь освободительный огонь. После зажжения костра на сцене выступила группа RONDÉ.
Ранее зрители пытались прервать выступление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса: перелезали через забор и выкрикивали пропалестинские лозунги. Несколько человек задержаны.