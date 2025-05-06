Орбан рассказал о конфликте с Зеленским из-за угроз в адрес Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ему пришлось пойти на конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как он услышал угрозу в его словах. Отрывок своей речи Орбан разместил в соцсети X.
Речь о вопросе ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По словам венгерского премьера, это «не дело ни Киева, ни бюрократов из Брюсселя».
«Наш суверенитет не подлежит обсуждению. Ни сейчас, ни когда-либо. <…> Мы должны ясно дать понять, что никогда не возникнет ситуация, когда Киев или Брюссель будут указывать венграм, как им жить, на что мы имеем право в соответствии с основным законом ЕС. Мы решим это не в Киеве или Брюсселе, а здесь, в Венгрии», – подчеркнул Орбан.
Украинское издание «Страна» писало, что Зеленский раскритиковал Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС. Ссылаясь на опросы, украинский лидер заявил, что 70% выступают за присоединение республики к блоку, а Будапешт делает «очень опасные вещи» для ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского «смириться с мыслью», что венгры имеют право высказать свое мнение.
В Венгрии проходит референдум по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС. Его итог станет основой для продолжения переговоров с Брюсселем. 19 апреля Орбан говорил, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета».