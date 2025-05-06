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Орбан рассказал о конфликте с Зеленским из-за угроз в адрес Венгрии

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ему пришлось пойти на конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как он услышал угрозу в его словах. Отрывок своей речи Орбан разместил в соцсети X.

Речь о вопросе ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По словам венгерского премьера, это «не дело ни Киева, ни бюрократов из Брюсселя».

«Наш суверенитет не подлежит обсуждению. Ни сейчас, ни когда-либо. <…> Мы должны ясно дать понять, что никогда не возникнет ситуация, когда Киев или Брюссель будут указывать венграм, как им жить, на что мы имеем право в соответствии с основным законом ЕС. Мы решим это не в Киеве или Брюсселе, а здесь, в Венгрии», – подчеркнул Орбан.

Украинское издание «Страна» писало, что Зеленский раскритиковал Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС. Ссылаясь на опросы, украинский лидер заявил, что 70% выступают за присоединение республики к блоку, а Будапешт делает «очень опасные вещи» для ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского «смириться с мыслью», что венгры имеют право высказать свое мнение.

В Венгрии проходит референдум по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС. Его итог станет основой для продолжения переговоров с Брюсселем. 19 апреля Орбан говорил, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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