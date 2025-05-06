Орбан рассказал о конфликте с Зеленским из-за угроз в адрес Венгрии

«Наш суверенитет не подлежит обсуждению. Ни сейчас, ни когда-либо. <…> Мы должны ясно дать понять, что никогда не возникнет ситуация, когда Киев или Брюссель будут указывать венграм, как им жить, на что мы имеем право в соответствии с основным законом ЕС. Мы решим это не в Киеве или Брюсселе, а здесь, в Венгрии», – подчеркнул Орбан.