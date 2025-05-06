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Пропалестинские активисты захватили здание Вашингтонского университета

Ведомости

Группа пропалестинских активистов заняла учебное здание Вашингтонского университета, требуя разрыва связей вуза с корпорацией Boeing на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, сообщает ABC News.

По данным представителей университета и участников протеста, в результате инцидента были арестованы более 25 человек.

Ответственность за акцию взяла на себя организация «Студенты за палестинское равенство и возвращение» (SUPER UW). Как сообщил представитель группы Оливер Марчант в комментарии ABC News, все арестованные находились внутри здания в момент задержания. Он уточнил, что некоторым из них потребовалась медицинская помощь из-за травм, полученных при задержании.

Инцидент произошел вечером в междисциплинарном инженерном корпусе (IEB), который был построен в том числе на средства Boeing. Активисты потребовали не только удалить имя Boeing из названия здания, но и полностью прекратить любые связи учебного заведения с этой оборонной корпорацией, включая возврат пожертвований и запрет на участие ее сотрудников в академических программах.

По заявлению администрации университета, участники акции перекрыли входы мебелью и частично скрыли лица. Всем, кто остался в здании после установленного времени его закрытия, было заявлено о незаконности их действий и грозящей ответственности.

Boeing, являющаяся одним из крупнейших подрядчиков Пентагона, давно сотрудничает с Вашингтонским университетом. Акция протеста стала частью более широкой волны студенческих выступлений в США, призывающих вузы прекратить взаимодействие с компаниями, вовлеченными в вооруженные конфликты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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