Пропалестинские активисты захватили здание Вашингтонского университета
Группа пропалестинских активистов заняла учебное здание Вашингтонского университета, требуя разрыва связей вуза с корпорацией Boeing на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, сообщает ABC News.
По данным представителей университета и участников протеста, в результате инцидента были арестованы более 25 человек.
Ответственность за акцию взяла на себя организация «Студенты за палестинское равенство и возвращение» (SUPER UW). Как сообщил представитель группы Оливер Марчант в комментарии ABC News, все арестованные находились внутри здания в момент задержания. Он уточнил, что некоторым из них потребовалась медицинская помощь из-за травм, полученных при задержании.
Инцидент произошел вечером в междисциплинарном инженерном корпусе (IEB), который был построен в том числе на средства Boeing. Активисты потребовали не только удалить имя Boeing из названия здания, но и полностью прекратить любые связи учебного заведения с этой оборонной корпорацией, включая возврат пожертвований и запрет на участие ее сотрудников в академических программах.
По заявлению администрации университета, участники акции перекрыли входы мебелью и частично скрыли лица. Всем, кто остался в здании после установленного времени его закрытия, было заявлено о незаконности их действий и грозящей ответственности.
Boeing, являющаяся одним из крупнейших подрядчиков Пентагона, давно сотрудничает с Вашингтонским университетом. Акция протеста стала частью более широкой волны студенческих выступлений в США, призывающих вузы прекратить взаимодействие с компаниями, вовлеченными в вооруженные конфликты.