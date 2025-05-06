Пропалестинские активисты захватили здание Вашингтонского университета

Инцидент произошел вечером в междисциплинарном инженерном корпусе (IEB), который был построен в том числе на средства Boeing. Активисты потребовали не только удалить имя Boeing из названия здания, но и полностью прекратить любые связи учебного заведения с этой оборонной корпорацией, включая возврат пожертвований и запрет на участие ее сотрудников в академических программах.