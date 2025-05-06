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Средства ПВО уничтожили 25 украинских БПЛА над тремя регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 9:30 до 13:10 мск уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Из них 15 было ликвидировано над территорией Орловской области, семь – над Курской, еще три – над Брянской.

В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 105 беспилотников вооруженных сил Украины. Атаки были отражены с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая. Больше всего беспилотников – 32 – было сбито в небе над Брянской областью. Еще 22 БПЛА российские военные ликвидировали над территорией Воронежской области и 19 – над Московским регионом. В Пензенской области было нейтрализовано 10 беспилотников, в Калужской – девять. Шесть БПЛА силы ПВО уничтожили над Белгородской областью, по два – над Липецкой и Самарской. По одному беспилотнику российские военные сбили над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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