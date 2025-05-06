Средства ПВО уничтожили 25 украинских БПЛА над тремя регионами России

В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 105 беспилотников вооруженных сил Украины. Атаки были отражены с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая. Больше всего беспилотников – 32 – было сбито в небе над Брянской областью. Еще 22 БПЛА российские военные ликвидировали над территорией Воронежской области и 19 – над Московским регионом. В Пензенской области было нейтрализовано 10 беспилотников, в Калужской – девять. Шесть БПЛА силы ПВО уничтожили над Белгородской областью, по два – над Липецкой и Самарской. По одному беспилотнику российские военные сбили над Владимирской, Курской и Ростовской областями.