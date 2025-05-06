Reuters: приказ о приостановке поставок оружия Киеву отдал Хегсет, а не Трамп

Из-за этого три грузовые авиакомпании, осуществлявшие перевозки вооружений с базы ВВС Дувр в штате Делавэр и американской базы в ОАЭ, были вынуждены остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другими видами вооружения для Киева. Почти сразу после этого в Вашингтон начали поступать многочисленные вопросы от украинских и польских властей, которые координируют логистику поставок. Однако ни Белый дом, ни Пентагон, ни госдепартамент не могли предоставить четкого объяснения произошедшему. Перевозки возобновились спустя неделю, но решение Хегсета застало администрацию президента врасплох.