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Reuters: приказ о приостановке поставок оружия Киеву отдал Хегсет, а не Трамп

Ведомости

Министр обороны США Пит Хегсет спустя неделю после начала второго президентского срока Дональда Трампа отдал приказ Транспортному командованию американской армии (TRANSCOM) временно прекратить поставки оружия на Украину. При этом сам Трамп не был уведомлен об этом решении, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Из-за этого три грузовые авиакомпании, осуществлявшие перевозки вооружений с базы ВВС Дувр в штате Делавэр и американской базы в ОАЭ, были вынуждены остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другими видами вооружения для Киева. Почти сразу после этого в Вашингтон начали поступать многочисленные вопросы от украинских и польских властей, которые координируют логистику поставок. Однако ни Белый дом, ни Пентагон, ни госдепартамент не могли предоставить четкого объяснения произошедшему. Перевозки возобновились спустя неделю, но решение Хегсета застало администрацию президента врасплох.

По данным издания, устный приказ об отмене рейсов поступил из офиса Хегсета. Источники агентства рассказали, что приказ был отдан вскоре после встречи в Овальном кабинете 30 января, где обсуждалась ситуация вокруг Украины. В ходе дискуссии там прозвучала идея прекратить помощь Украине, однако сам Трамп не дал никаких конкретных указаний на этот счет.

«По словам двух источников, осведомленных о частных обсуждениях в Белом доме, а также другого источника, непосредственно знакомого с ситуацией, президент не знал о приказе Хегсета, как и другие высокопоставленные чиновники, участвовавшие в совещании», – отмечает Reuters.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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