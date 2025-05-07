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Договор с Сейшелами о помощи по уголовным делам внесли на ратификацию в ГД

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о ратификации договора между Россией и Республикой Сейшельские острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Договором предусматривается, что стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам в соответствии с Договором», – говорится в пояснительной записке. При этом документ и его условия оказываются действительными, если деяние, в связи с которым поступил запрос, предусмотрено уголовным законодательством обеих стран.

Договор между государствами был подписан в Санкт-Петербурге 27 июля 2023 г. Объем правовой помощи, описанный в документе, включает передачу документов, получение доказательств, вызов свидетелей, передачу лиц под стражей для проведения следствия и иные меры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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