Договор с Сейшелами о помощи по уголовным делам внесли на ратификацию в ГД
В Госдуму внесли законопроект о ратификации договора между Россией и Республикой Сейшельские острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, следует из базы данных нижней палаты парламента.
«Договором предусматривается, что стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам в соответствии с Договором», – говорится в пояснительной записке. При этом документ и его условия оказываются действительными, если деяние, в связи с которым поступил запрос, предусмотрено уголовным законодательством обеих стран.
Договор между государствами был подписан в Санкт-Петербурге 27 июля 2023 г. Объем правовой помощи, описанный в документе, включает передачу документов, получение доказательств, вызов свидетелей, передачу лиц под стражей для проведения следствия и иные меры.