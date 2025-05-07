Договор с Сейшелами о помощи по уголовным делам внесли на ратификацию в ГД

«Договором предусматривается, что стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам в соответствии с Договором», – говорится в пояснительной записке. При этом документ и его условия оказываются действительными, если деяние, в связи с которым поступил запрос, предусмотрено уголовным законодательством обеих стран.