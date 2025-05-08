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Трамп анонсировал пресс-конференцию по первой торговой сделке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 8 мая в 10:00 по местному времени (17:00 мск) в Овальном кабинете проведет пресс-конференцию по случаю заключения первой торговой сделки после введения пошлин 2 апреля. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, соглашение подписано с представителями «большой и очень уважаемой страны», но название государства он не раскрыл.

Ранее администрация США заявила о намерении заключить 17 торговых соглашений с ключевыми партнерами. Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, переговоры активно ведутся, и в ближайшее время может быть объявлено еще о ряде договоренностей. Он также упомянул, что США получили «хорошие предложения» от ряда стран, не уточнив, от каких именно.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из почти 200 стран и территорий. На Китай государство наложило пошлины в 34%, подняв их позднее до 145%. Затем все страны, кроме Китая, получили 90-дневную приостановку действия пошлин с базовой ставкой 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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