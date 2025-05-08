Трамп анонсировал пресс-конференцию по первой торговой сделке
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 8 мая в 10:00 по местному времени (17:00 мск) в Овальном кабинете проведет пресс-конференцию по случаю заключения первой торговой сделки после введения пошлин 2 апреля. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, соглашение подписано с представителями «большой и очень уважаемой страны», но название государства он не раскрыл.
Ранее администрация США заявила о намерении заключить 17 торговых соглашений с ключевыми партнерами. Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, переговоры активно ведутся, и в ближайшее время может быть объявлено еще о ряде договоренностей. Он также упомянул, что США получили «хорошие предложения» от ряда стран, не уточнив, от каких именно.
2 апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из почти 200 стран и территорий. На Китай государство наложило пошлины в 34%, подняв их позднее до 145%. Затем все страны, кроме Китая, получили 90-дневную приостановку действия пошлин с базовой ставкой 10%.