Трамп анонсировал пресс-конференцию по первой торговой сделке

Ранее администрация США заявила о намерении заключить 17 торговых соглашений с ключевыми партнерами. Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, переговоры активно ведутся, и в ближайшее время может быть объявлено еще о ряде договоренностей. Он также упомянул, что США получили «хорошие предложения» от ряда стран, не уточнив, от каких именно.