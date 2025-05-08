Путин расширил список самостоятельно определяющих раскрытие информации компаний

На момент подписания указа в 2023 г. в перечне было 46 компаний, которым дается право самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию. В предыдущий раз, в ноябре 2024 г., Путин включил в перечень «Сургутнефтегаз», «Новатэк» с проектами «Ямал СПГ» и Арктик СПГ 2», а также компанию ЦКБ «Лазурит».