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Путину показали кадры фильма «В списках не значился»

Ведомости

Президенту России Владимиру Путину показали кадры фильма «В списках не значился» режиссера Сергея Коротаева, передает журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Картина посвящена обороне Брестской крепости. На прикрепленном видео видно, что глава государства прослезился во время просмотра фрагментов фильма.

Трейлер был показан Путину в ходе марафона «Знание. Первые» российского общества «Знание».

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Осенью 1941 г. крупнейшие советские киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» были эвакуированы в Алма-Ату, где на базе будущего «Казахфильма» образовали Центральную объединенную киностудию художественных фильмов. Несмотря на дефицит пленки, оборудования, декораций и электричества, на протяжении всей войны они продолжали выпускать картины, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа. В преддверии 80-летия Победы «Ведомости» вместе с телеканалом «Патриот» рассказывают о них.Когда началась война, создание музыкальной комедии Ивана Пырьева «Свинарка и пастух» подходило к концу, но еще не было завершено. Тем не менее большую часть мужчин из съемочной группы мобилизовали, а актера Владимира Зельдина, игравшего главную роль – пастуха Мусаиба, отправили в танковую школу. Однако на фронт он не попал: через некоторое время руководство страны решило вернуть мужчин на съемки, посчитав завершение патриотической картины важной задачей в условиях войны. Сцены на Всесоюзной сельскохозяйственная выставке снимались в две смены под бомбежками. В 1942 г. создатели фильма получили Сталинскую премию II степени.
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Осенью 1941 г. крупнейшие советские киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» были эвакуированы в Алма-Ату, где на базе будущего «Казахфильма» образовали Центральную объединенную киностудию художественных фильмов. Несмотря на дефицит пленки, оборудования, декораций и электричества, на протяжении всей войны они продолжали выпускать картины, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа. В преддверии 80-летия Победы «Ведомости» вместе с телеканалом «Патриот» рассказывают о них.

Когда началась война, создание музыкальной комедии Ивана Пырьева «Свинарка и пастух» подходило к концу, но еще не было завершено. Тем не менее большую часть мужчин из съемочной группы мобилизовали, а актера Владимира Зельдина, игравшего главную роль – пастуха Мусаиба, отправили в танковую школу. Однако на фронт он не попал: через некоторое время руководство страны решило вернуть мужчин на съемки, посчитав завершение патриотической картины важной задачей в условиях войны. Сцены на Всесоюзной сельскохозяйственная выставке снимались в две смены под бомбежками. В 1942 г. создатели фильма получили Сталинскую премию II степени. / Предоставлено телеканалом «Патриот»

«В списках не значился» – фильм режиссера Коротаева по одноименной повести Бориса Васильева. Фильм рассказывает о лейтенанте Николае Плужникове, который принимает участие в обороне Брестской крепости в период Великой Отечественной войны.

Главные роли в фильме исполнили Владислав Миллер и Владимир Машков. Предпремьерный показ состоялся 28 апреля этого года в кинотеатре «Октябрь», всероссийская премьера – 1 мая.

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