Путину показали кадры фильма «В списках не значился»

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Осенью 1941 г. крупнейшие советские киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» были эвакуированы в Алма-Ату, где на базе будущего «Казахфильма» образовали Центральную объединенную киностудию художественных фильмов. Несмотря на дефицит пленки, оборудования, декораций и электричества, на протяжении всей войны они продолжали выпускать картины, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа. В преддверии 80-летия Победы «Ведомости» вместе с телеканалом «Патриот» рассказывают о них.



Когда началась война, создание музыкальной комедии Ивана Пырьева «Свинарка и пастух» подходило к концу, но еще не было завершено. Тем не менее большую часть мужчин из съемочной группы мобилизовали, а актера Владимира Зельдина, игравшего главную роль – пастуха Мусаиба, отправили в танковую школу. Однако на фронт он не попал: через некоторое время руководство страны решило вернуть мужчин на съемки, посчитав завершение патриотической картины важной задачей в условиях войны. Сцены на Всесоюзной сельскохозяйственная выставке снимались в две смены под бомбежками. В 1942 г. создатели фильма получили Сталинскую премию II степени. / Предоставлено телеканалом «Патриот»