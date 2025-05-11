Путину показали кадры фильма «В списках не значился»
Президенту России Владимиру Путину показали кадры фильма «В списках не значился» режиссера Сергея Коротаева, передает журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Картина посвящена обороне Брестской крепости. На прикрепленном видео видно, что глава государства прослезился во время просмотра фрагментов фильма.
Трейлер был показан Путину в ходе марафона «Знание. Первые» российского общества «Знание».
«В списках не значился» – фильм режиссера Коротаева по одноименной повести Бориса Васильева. Фильм рассказывает о лейтенанте Николае Плужникове, который принимает участие в обороне Брестской крепости в период Великой Отечественной войны.
Главные роли в фильме исполнили Владислав Миллер и Владимир Машков. Предпремьерный показ состоялся 28 апреля этого года в кинотеатре «Октябрь», всероссийская премьера – 1 мая.