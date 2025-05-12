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Контракт Шойгу о прохождении воинской службы продлен на пять лет

Ведомости

Контракт секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу продлен на пять лет – до 2030 г. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аппарата СБ.

Шойгу был назначен на пост секретаря Совбеза ровно год назад – 12 мая 2024 г. На этом посту он сменил Николая Патрушева. До этого Шойгу 12 лет возглавлял Министерство обороны. Перед этим Шойгу с мая по ноябрь 2012 г. был губернатором Московской области. А до этого занимал пост главы МЧС – с 1994 г., когда ведомство создали, и до 2012-го.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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