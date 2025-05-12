Контракт Шойгу о прохождении воинской службы продлен на пять лет

Шойгу был назначен на пост секретаря Совбеза ровно год назад – 12 мая 2024 г. На этом посту он сменил Николая Патрушева. До этого Шойгу 12 лет возглавлял Министерство обороны. Перед этим Шойгу с мая по ноябрь 2012 г. был губернатором Московской области. А до этого занимал пост главы МЧС – с 1994 г., когда ведомство создали, и до 2012-го.