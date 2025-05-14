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Президент Таджикистана отменил уголовную ответственность за лайки в соцсетях

Ведомости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил закон об уголовной ответственности за лайки в соцсетях. Это следует из сообщения на сайте главы республики.

«Закон “О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан” отменяет уголовную ответственность за размещение лайков и иных отметок в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Положения о наказании за лайки в соцсетях были установлены в ст. 179 (3) (призывы к совершению преступлений террористического характера) и ст. 307 (1) (призывы к насильственному изменению конституционного строя) УК республики. Наказание по первой статье – от 5 до 15 лет лишения свободы, по второй – от 3 до 12 лет лишения свободы.

Закон был отменен меджлисом (нижней палатой парламента) Таджикистана в середине апреля. Законопроект об отмене ответственности был принят депутатами единогласно.

Сам Рахмон выражал обеспокоенность тем, что граждан сажают в тюрьму за лайки материалов в интернете, писало издание Asia Plus. В Главном управлении исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) республики сообщали, что сейчас по этим статьям в колониях отбывают наказание 1507 граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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