Президент Таджикистана отменил уголовную ответственность за лайки в соцсетях

Положения о наказании за лайки в соцсетях были установлены в ст. 179 (3) (призывы к совершению преступлений террористического характера) и ст. 307 (1) (призывы к насильственному изменению конституционного строя) УК республики. Наказание по первой статье – от 5 до 15 лет лишения свободы, по второй – от 3 до 12 лет лишения свободы.