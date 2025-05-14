Президент Таджикистана отменил уголовную ответственность за лайки в соцсетях
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил закон об уголовной ответственности за лайки в соцсетях. Это следует из сообщения на сайте главы республики.
«Закон “О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан” отменяет уголовную ответственность за размещение лайков и иных отметок в социальных сетях», – говорится в сообщении.
Положения о наказании за лайки в соцсетях были установлены в ст. 179 (3) (призывы к совершению преступлений террористического характера) и ст. 307 (1) (призывы к насильственному изменению конституционного строя) УК республики. Наказание по первой статье – от 5 до 15 лет лишения свободы, по второй – от 3 до 12 лет лишения свободы.
Закон был отменен меджлисом (нижней палатой парламента) Таджикистана в середине апреля. Законопроект об отмене ответственности был принят депутатами единогласно.
Сам Рахмон выражал обеспокоенность тем, что граждан сажают в тюрьму за лайки материалов в интернете, писало издание Asia Plus. В Главном управлении исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) республики сообщали, что сейчас по этим статьям в колониях отбывают наказание 1507 граждан.