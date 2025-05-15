В Госдуме предложили запретить продажу сладостей в алкомаркетах

1 марта 2025 г. в Вологодской области был введен антиалкогольный закон по инициативе нового губернатора региона Георгия Филимонова. Согласно нему, в будние дни жители региона могут купить спиртное только с 12 до 14 часов, в остальное время в эти дни сделать это можно только в барах или ресторанах. 24 апреля стало известно, что в марте продажи алкоголя в Вологодской области упали почти на 27%. 18 апреля Филимонов сообщил о сокращении числа правонарушений, совершенных жителями в алкогольном опьянении, на 31%.