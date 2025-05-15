В Госдуме предложили запретить продажу сладостей в алкомаркетах
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила запретить на законодательном уровне продажу «детских вкусняшек» в алкомаркетах, передает ТАСС.
Магазины, которые специализируются на реализации алкоголя, по мнению Буцкой, намеренно продают и сладости для детей по цене «ниже, чем в супермаркете, который через дорогу». Это впоследствии делает алкомаркеты «уже родными» для детей.
«Мы ищем решение, чтобы наши дети не заходили в алкогольные магазины, как в свои любимые магазины, где они ежедневно что-то покупают», – сообщила парламентарий, считая, что когда ребенок достигает возраста, в котором он может купить алкоголь, «ему сейчас ничего не нужно менять в своей траектории». Законодатели должны придумать, как «убрать этот подлог».
Парламентарий также заявила о необходимости сократить количество алкомаркетов в жилых домах.
1 марта 2025 г. в Вологодской области был введен антиалкогольный закон по инициативе нового губернатора региона Георгия Филимонова. Согласно нему, в будние дни жители региона могут купить спиртное только с 12 до 14 часов, в остальное время в эти дни сделать это можно только в барах или ресторанах. 24 апреля стало известно, что в марте продажи алкоголя в Вологодской области упали почти на 27%. 18 апреля Филимонов сообщил о сокращении числа правонарушений, совершенных жителями в алкогольном опьянении, на 31%.