Песков не прокомментировал заявление Зеленского о визите к Эрдогану

15 мая в Стамбуле должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Глава Украины Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина. Однако Песков 15 мая заявил, что российский лидер в Стамбул не приедет.