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Песков не прокомментировал заявление Зеленского о визите к Эрдогану

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского, что он определится с переговорами в Стамбуле только после итогов встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я никак это не могу прокомментировать. По крайней мере, сейчас наша делегация ожидает», – сказал Песков на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщал, что украинская делегация еще не приехала на место проведения переговоров.

15 мая в Стамбуле должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Глава Украины Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина. Однако Песков 15 мая заявил, что российский лидер в Стамбул не приедет.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним будут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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