Песков не прокомментировал заявление Зеленского о визите к Эрдогану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского, что он определится с переговорами в Стамбуле только после итогов встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Я никак это не могу прокомментировать. По крайней мере, сейчас наша делегация ожидает», – сказал Песков на брифинге.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщал, что украинская делегация еще не приехала на место проведения переговоров.
15 мая в Стамбуле должны состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Глава Украины Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина. Однако Песков 15 мая заявил, что российский лидер в Стамбул не приедет.
Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним будут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.