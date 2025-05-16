Силы ПВО сбили 65 украинских БПЛА над Россией
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены в период с 22.00 15 мая до 08.30 16 мая, сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников – 43 – были сбиты над акваторией Черного моря. Еще 21 БПЛА российские военные уничтожили над Крымом и один – над Белгородской областью.
Утром 16 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на автомобиль в Шебекине. Ранены двое мужчин, они самостоятельно обратились в больницу с осколочными ранениями, баротравмами и контузиями. Пострадавшие будут транспортированы в городскую больницу №2 Белгорода.
В ночь на 15 мая силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской и Белгородской областями, сообщало оборонное ведомство.