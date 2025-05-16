Силы ПВО сбили 65 украинских БПЛА над Россией

Утром 16 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на автомобиль в Шебекине. Ранены двое мужчин, они самостоятельно обратились в больницу с осколочными ранениями, баротравмами и контузиями. Пострадавшие будут транспортированы в городскую больницу №2 Белгорода.