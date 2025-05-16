Колумбия начинала процесс присоединение к Новому банку развития БРИКС
Колумбия начала процесс присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро в социальной сети X.
Он добавил, что сейчас проводит встречу с директором банка Дилмой Руссефф в Шанхае.
«Проектом, оказавшим наибольшее влияние на НБР, стало 120-километровое железнодорожное или канальное соединение между Тихим и Атлантическим океанами, которое Колумбия может построить, просто соединив залив Ураба с Купикой», – позже написал Петро.
НБР предназначен для углубления финансового сотрудничества и финансирования инфраструктурных проектов в странах – участницах БРИКС. Ранее «Ведомости» сообщали, что банк санкционировал проекты в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры на сумму около $8 млрд. В общей сложности за годы своей работы банк одобрил 98 проектов на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.