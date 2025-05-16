Делегация России покинула Долмабахче

По итогам переговорного процесса помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация довольна результатом переговоров и готова к новым контактам. Он рассказал, что в ходе обсуждений Киев запросил встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, Москва приняла это к сведению. Кроме того, Мединский анонсировал обмен пленными 1000 на 1000 в ближайшие дни.