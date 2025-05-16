Делегация России покинула Долмабахче
16 мая в Турции прошли переговоры делегаций России и Украины. Встреча состоялась в закрытом для прессы формате. ТАСС писал, что российские переговорщики планирует отбыть из Стамбула в Москву в этот же день.
По итогам переговорного процесса помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация довольна результатом переговоров и готова к новым контактам. Он рассказал, что в ходе обсуждений Киев запросил встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, Москва приняла это к сведению. Кроме того, Мединский анонсировал обмен пленными 1000 на 1000 в ближайшие дни.
На встрече Россию представляли Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.
От Украины присутствовали министр обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый замглавы службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.