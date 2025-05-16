Макрон заявил о неприемлемости позиции России по прекращению огня на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемым отказ России от ответа на призывы к прекращению огня в конфликте на Украине. Об этом он заявил после телефонного разговора с лидерами США, Германии, Великобритании и Польши, передает France 24.
«Во второй раз неприемлемо, что Россия, президент [Владимир] Путин, не отвечают на запросы, которые были выдвинуты американцами при поддержке Украины и европейцев», – подчеркнул Макрон.
По его словам, отказ Москвы от перемирия свидетельствует о нежелании заключить мирное соглашение, и в этой ситуации международному сообществу остается только усиливать давление. Макрон заявил, что западные страны продолжают координацию своих действий и поддерживают дипломатические усилия, но для подвижек в переговорах потребуется более жесткий подход в отношении Москвы.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на усилении санкционного давления на Россию в случае, если Москва откажется от полного и безоговорочного прекращения огня.
Первый раунд переговоров в Стамбуле завершился менее чем через два часа после их начала. После встречи главы делегаций представили первые итоговые заявления.
Стороны договорились провести масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, отметил, что Киев и Москва обязались представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. Также украинская сторона запросила организацию встречи на уровне лидеров государств, и российская делегация приняла этот запрос к сведению.
Мединский добавил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатами первого раунда» и готова продолжать диалог.