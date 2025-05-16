Макрон заявил о неприемлемости позиции России по прекращению огня на Украине

По его словам, отказ Москвы от перемирия свидетельствует о нежелании заключить мирное соглашение, и в этой ситуации международному сообществу остается только усиливать давление. Макрон заявил, что западные страны продолжают координацию своих действий и поддерживают дипломатические усилия, но для подвижек в переговорах потребуется более жесткий подход в отношении Москвы.