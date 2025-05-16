Татарстан планирует открыть представительство в Индии до середины июля
Татарстан может открыть представительство в Индии «в ближайшие месяц-два», сообщил ТАСС министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».
«Мы буквально недавно ездили с бизнес-миссией в Индию. Все предприятия, которые наши республиканские, экспортно ориентированные, проявили интерес. Мы встретились с торгпредством Российской Федерации в Индии, переговорили с торгпредом», – заявил Коробченко.
Как пишет агентство, Коробченко в феврале говорил о сотрудничестве Татарстана более чем со 130 государствами. Товарооборот региона в 2024 г. вырос на 10%, а экспорт – на 18%.
5 апреля 2024 г. министр промышленности и торговли Татарстана совместно с заместителем председателя правления Новикомбанка Алексеем Кузнецовым подписали документ, согласно которому ведомство и опорный банк Ростеха будут развивать систему финансирования предприятий промышленности и организовывать взаимодействие с технопарками и особыми экономическими зонами на территории региона.