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Татарстан планирует открыть представительство в Индии до середины июля

Ведомости

Татарстан может открыть представительство в Индии «в ближайшие месяц-два», сообщил ТАСС министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Мы буквально недавно ездили с бизнес-миссией в Индию. Все предприятия, которые наши республиканские, экспортно ориентированные, проявили интерес. Мы встретились с торгпредством Российской Федерации в Индии, переговорили с торгпредом», – заявил Коробченко.

Как пишет агентство, Коробченко в феврале говорил о сотрудничестве Татарстана более чем со 130 государствами. Товарооборот региона в 2024 г. вырос на 10%, а экспорт – на 18%.

5 апреля 2024 г. министр промышленности и торговли Татарстана совместно с заместителем председателя правления Новикомбанка Алексеем Кузнецовым подписали документ, согласно которому ведомство и опорный банк Ростеха будут развивать систему финансирования предприятий промышленности и организовывать взаимодействие с технопарками и особыми экономическими зонами на территории региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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