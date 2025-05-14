Вечером 16 мая FPV-дрон атаковал электроподстанцию в курском Рыльске. В результате удара был поврежден трансформатор. Из-за аварии в городе и поселках Коренево и Глушково произошло отключение электричества, сообщали власти региона. К утру 17 мая подача электричества полностью возобновлена.