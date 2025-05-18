Ночью над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников
В ночь на 18 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ
Четыре дрона были сбиты при попытке прорыва в Белгородской области. Еще три беспилотных летательных аппарата нейтрализованы над Брянской областью.
17 мая в Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал складское помещение, возник пожар. Огонь удалось оперативно ликвидировать. В Новой Таволжанке Шебекинского округа на частный дом упал сбитый FPV-дрон. В Валуйском округе под обстрел попали Шведуновка и Лобковка. В Волоконовском районе на хуторе Бочанка дрон взорвался во дворе, в результате чего пострадали хозяйственные постройки. В Белгородском районе атаке подверглось сельхозпредприятие в Бессоновке – повреждена стена склада. В поселке Октябрьский после удара FPV-дрона загорелась кровля жилого дома, пожар потушен.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.