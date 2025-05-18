Ночью над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников

17 мая в Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал складское помещение, возник пожар. Огонь удалось оперативно ликвидировать. В Новой Таволжанке Шебекинского округа на частный дом упал сбитый FPV-дрон. В Валуйском округе под обстрел попали Шведуновка и Лобковка. В Волоконовском районе на хуторе Бочанка дрон взорвался во дворе, в результате чего пострадали хозяйственные постройки. В Белгородском районе атаке подверглось сельхозпредприятие в Бессоновке – повреждена стена склада. В поселке Октябрьский после удара FPV-дрона загорелась кровля жилого дома, пожар потушен.