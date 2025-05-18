Público: провокация Зеленского привела к фиаско на переговорах в Стамбуле
Испанское издание Público проанализировало последствия провокационных действий президента Украины Владимира Зеленского в отношении российского лидера Владимира Путина, которые привели к провалу киевской делегации на переговорах в Стамбуле.
Как отмечает газета, изначально казавшаяся Зеленскому удачной провокация с приглашением Путина в Стамбул обернулась непродуманным шагом. Подобные действия лишь дали Москве дополнительные основания для переориентации диалога с Киева на Вашингтон.
Público также указывает, что президент США Дональд Трамп негативно воспринял выходку украинского лидера. Это, по данным издания, стало одной из причин, по которой Белый дом предпочел сосредоточиться на более продуктивных контактах с российскими представителями.
Первые за три года российско-украинские переговоры состоялись 16 мая в турецком Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Стороны в ходе встречи обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Москва также приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече Путина с Зеленским.