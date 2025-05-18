Público: провокация Зеленского привела к фиаско на переговорах в Стамбуле

Первые за три года российско-украинские переговоры состоялись 16 мая в турецком Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Стороны в ходе встречи обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Москва также приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече Путина с Зеленским.