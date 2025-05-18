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Público: провокация Зеленского привела к фиаско на переговорах в Стамбуле

Ведомости

Испанское издание Público проанализировало последствия провокационных действий президента Украины Владимира Зеленского в отношении российского лидера Владимира Путина, которые привели к провалу киевской делегации на переговорах в Стамбуле.

Как отмечает газета, изначально казавшаяся Зеленскому удачной провокация с приглашением Путина в Стамбул обернулась непродуманным шагом. Подобные действия лишь дали Москве дополнительные основания для переориентации диалога с Киева на Вашингтон.

Público также указывает, что президент США Дональд Трамп негативно воспринял выходку украинского лидера. Это, по данным издания, стало одной из причин, по которой Белый дом предпочел сосредоточиться на более продуктивных контактах с российскими представителями.

Первые за три года российско-украинские переговоры состоялись 16 мая в турецком Стамбуле. Российскую делегацию на встрече возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Стороны в ходе встречи обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Москва также приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече Путина с Зеленским.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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