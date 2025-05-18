Минобороны РФ назвало взятие села Богатырь серьезным ударом по обороне ВСУ

Украинские военные превратили Богатырь в «мощный укрепрайон» и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, рассказали в Минобороны. По данным ведомства, вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывали остановить продвижение подразделений российской группировки, но военнослужащие «в считанные дни» установили контроль над селом и продолжают продвигаться.