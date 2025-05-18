Минобороны РФ назвало взятие села Богатырь серьезным ударом по обороне ВСУ
Установление контроля над населенным пунктом Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР) является серьезным ударом по обороне противника на Южно-Донецком направлении, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Ранее 18 мая оборонное ведомство сообщило, что село находится под контролем РФ после «активных и решительных действий» подразделений группировки войск «Восток». Там уточнили, что российские флаги в населенном пункте развернули военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки.
Украинские военные превратили Богатырь в «мощный укрепрайон» и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, рассказали в Минобороны. По данным ведомства, вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывали остановить продвижение подразделений российской группировки, но военнослужащие «в считанные дни» установили контроль над селом и продолжают продвигаться.
«Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчетов и операторов беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить укрепленные позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ослабить оборону противника помогли поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям. ВС РФ также провели зачистку территории, было уничтожено большое количество техники и личного состава.