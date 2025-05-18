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Минобороны РФ назвало взятие села Богатырь серьезным ударом по обороне ВСУ

Ведомости

Установление контроля над населенным пунктом Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР) является серьезным ударом по обороне противника на Южно-Донецком направлении, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Ранее 18 мая оборонное ведомство сообщило, что село находится под контролем РФ после «активных и решительных действий» подразделений группировки войск «Восток». Там уточнили, что российские флаги в населенном пункте развернули военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки.

Украинские военные превратили Богатырь в «мощный укрепрайон» и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, рассказали в Минобороны. По данным ведомства, вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывали остановить продвижение подразделений российской группировки, но военнослужащие «в считанные дни» установили контроль над селом и продолжают продвигаться.

«Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчетов и операторов беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить укрепленные позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ослабить оборону противника помогли поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям. ВС РФ также провели зачистку территории, было уничтожено большое количество техники и личного состава.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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