Путин поздравил полярников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил полярников с их профессиональным праздником, отметив вклад многих поколений специалистов в освоение арктических и антарктических регионов. В поздравлении подчеркивалось, что благодаря самоотверженному труду ученых, летчиков, моряков, геологов и строителей были созданы уникальные промышленные и транспортные объекты, открыты месторождения полезных ископаемых и проведены важные научные исследования.
Глава государства отметил, что современные полярники продолжают эти традиции, укрепляя российское присутствие в полярных регионах. Особо отмечены их усилия по развитию Северного морского пути и реализации программ по освоению этих территорий с сохранением их экосистемы.
В завершение Путин пожелал полярникам новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и успехов на благо страны.