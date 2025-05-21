Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил полярников с их профессиональным праздником, отметив вклад многих поколений специалистов в освоение арктических и антарктических регионов. В поздравлении подчеркивалось, что благодаря самоотверженному труду ученых, летчиков, моряков, геологов и строителей были созданы уникальные промышленные и транспортные объекты, открыты месторождения полезных ископаемых и проведены важные научные исследования.