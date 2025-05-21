В Госдуме предложили создать фонд для финансирования малых оборонных предприятий
В Государственной думе предложили создать отдельный фонд с упрощенными условиями финансирования для поддержки малых военно-технологических предприятий. С такой инициативой выступил член нижней палаты парламента от «Единой России» Денис Кравченко.
По его словам, идея обусловлена активным развитием частных военно-техологических компаний в России, которые способствуют укреплению национальной обороны страны.
«Каждая из сторон конфликта быстро внедряет очередные новинки, поэтому мы должны не просто адаптироваться к тем передовым решениям, которые предлагает Запад, обеспечивающий снабжение украинской армии, а быть на шаг впереди. Сегодня выигрывает тот, кто может придумывать и внедрять новые военные технологии максимально оперативно», – уточнил он.
Целевое финансирование, по словам депутата, позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий ВПК и ускорит технологические развитие отрасли. Работу малых компаний «воентеха» он предложил организовать в виде сети мобильных цехов, что позволит защитить их от точечных ударов противника.