В Госдуме предложили создать фонд для финансирования малых оборонных предприятий

«Каждая из сторон конфликта быстро внедряет очередные новинки, поэтому мы должны не просто адаптироваться к тем передовым решениям, которые предлагает Запад, обеспечивающий снабжение украинской армии, а быть на шаг впереди. Сегодня выигрывает тот, кто может придумывать и внедрять новые военные технологии максимально оперативно», – уточнил он.