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В Госдуме предложили создать фонд для финансирования малых оборонных предприятий

Ведомости

В Государственной думе предложили создать отдельный фонд с упрощенными условиями финансирования для поддержки малых военно-технологических предприятий. С такой инициативой выступил член нижней палаты парламента от «Единой России» Денис Кравченко.

По его словам, идея обусловлена активным развитием частных военно-техологических компаний в России, которые способствуют укреплению национальной обороны страны.

«Каждая из сторон конфликта быстро внедряет очередные новинки, поэтому мы должны не просто адаптироваться к тем передовым решениям, которые предлагает Запад, обеспечивающий снабжение украинской армии, а быть на шаг впереди. Сегодня выигрывает тот, кто может придумывать и внедрять новые военные технологии максимально оперативно», – уточнил он.

Целевое финансирование, по словам депутата, позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий ВПК и ускорит технологические развитие отрасли. Работу малых компаний «воентеха» он предложил организовать в виде сети мобильных цехов, что позволит защитить их от точечных ударов противника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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