Шойгу рассказал об одиночестве наверху служебной лестницы

Шойгу родился 21 мая 1955 г. в тувинском городе Чадан. После школы поступил в Красноярский политехнический институт, который окончил в 1977 г. по специальности «инженер-строитель». Срочную службу в армии он не проходил. После института Шойгу работал на стройках в Сибири и на Дальнем Востоке – в Красноярске, Кызыле, Ачинске, Саяногорске и Абакане. В 1988 г. он стал вторым секретарем Абаканского горкома КПСС, а в 1989 г. – инструктором Красноярского крайкома партии. В 1990 г. Шойгу перебрался в Москву, где получил пост заместителя председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. В 1991 г. Шойгу стал первым председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 г. ведомство получило статус министерства, а Шойгу – министра. Он возглавлял МЧС вплоть до 2012 г., затем занимал должность министра обороны. 12 мая 2024 г. президент РФ Владимир Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности РФ.