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Шойгу рассказал об одиночестве наверху служебной лестницы

Ведомости

Наверху служебной лестницы очень холодно и одиноко, рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни» на телеканале «Россия 24».

Он пояснил, что на таком высоком посту он принимает решение и отвечает за него – «ссылаться не на кого». Если оно выполнено плохо, он принимает за это не только ответственность, но и вину.

Шойгу рассказал, что последние пять лет были для него насыщенными и непростыми. Секретарь Совбеза поделился, что за этот период он стал больше понимать гигантский груз ответственности, который лежит на плечах руководителей любого ранга.

Документальный фильм «Шойгу 70. Правила жизни» выпущен в честь 70-го юбилея секретаря Совбеза и рассказывает о его жизненном пути.

Шойгу родился 21 мая 1955 г. в тувинском городе Чадан. После школы поступил в Красноярский политехнический институт, который окончил в 1977 г. по специальности «инженер-строитель». Срочную службу в армии он не проходил. После института Шойгу работал на стройках в Сибири и на Дальнем Востоке – в Красноярске, Кызыле, Ачинске, Саяногорске и Абакане. В 1988 г. он стал вторым секретарем Абаканского горкома КПСС, а в 1989 г. – инструктором Красноярского крайкома партии. В 1990 г. Шойгу перебрался в Москву, где получил пост заместителя председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. В 1991 г. Шойгу стал первым председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 г. ведомство получило статус министерства, а Шойгу – министра. Он возглавлял МЧС вплоть до 2012 г., затем занимал должность министра обороны. 12 мая 2024 г. президент РФ Владимир Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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