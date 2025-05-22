В Госдуму внесли законопроект о штрафах за поддельные госнаграды
Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким совместно с двумя сенаторами внесли в Госдуму законопроект, который подразумевает введение административного наказания за ношение поддельных государственных наград. Информация появилась в думской базе.
За ношение фиктивных наград предлагается ввести наказание в виде предупреждения, штрафа в размере от 1000 до 1500 руб., а также конфискации таких знаков. Поддельными в этом случае признаются «знаки, имеющие схожее название или внешнее сходство с государственными наградами».
В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы утверждают, что трактовка существующего закона в КоАП позволяет привлекать к ответственности граждан, которые носят настоящие госнаграды без имеющихся у них на это прав.
«Однако на практике встречается ношение именно поддельных знаков. Так, приобрести муляж наград в сети интернет не требует усилий. <...> Люди часто приобретают и носят муляжи госнаград, в том числе в целях оказания психологического эффекта на окружающих, при этом не имея соответствующих заслуг, что свидетельствует о недостаточной эффективности действующего правового регулирования», – отмечают депутаты.