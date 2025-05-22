В Госдуму внесли законопроект о штрафах за поддельные госнаграды

«Однако на практике встречается ношение именно поддельных знаков. Так, приобрести муляж наград в сети интернет не требует усилий. <...> Люди часто приобретают и носят муляжи госнаград, в том числе в целях оказания психологического эффекта на окружающих, при этом не имея соответствующих заслуг, что свидетельствует о недостаточной эффективности действующего правового регулирования», – отмечают депутаты.