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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за поддельные госнаграды

Ведомости

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким совместно с двумя сенаторами внесли в Госдуму законопроект, который подразумевает введение административного наказания за ношение поддельных государственных наград. Информация появилась в думской базе.

За ношение фиктивных наград предлагается ввести наказание в виде предупреждения, штрафа в размере от 1000 до 1500 руб., а также конфискации таких знаков. Поддельными в этом случае признаются «знаки, имеющие схожее название или внешнее сходство с государственными наградами».

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы утверждают, что трактовка существующего закона в КоАП позволяет привлекать к ответственности граждан, которые носят настоящие госнаграды без имеющихся у них на это прав.

«Однако на практике встречается ношение именно поддельных знаков. Так, приобрести муляж наград в сети интернет не требует усилий. <...> Люди часто приобретают и носят муляжи госнаград, в том числе в целях оказания психологического эффекта на окружающих, при этом не имея соответствующих заслуг, что свидетельствует о недостаточной эффективности действующего правового регулирования», – отмечают депутаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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