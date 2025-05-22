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Банк Грузии ввел ограничения для россиян на покупку товаров дороже 300 евро

Ведомости

Один из крупнейших банков Грузии, Bank of Georgia («Банк Грузии»), с 21 мая ввел ограничения на покупку товаров дороже 300 евро для клиентов из России. Решение связано с обязательствами по выполнению международных санкций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

В финансовом учреждении подчеркнули, что Bank of Georgia соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Великобританией в отношении РФ.

РБК сообщал, что Bank of Georgia ввел ограничения для российских клиентов на оплату товаров в люксовых магазинах дороже $300, евро или фунтов по всему миру. Уточняется, что ограничение связано с санкциями Евросоюза, которые были введены в 2022 г. Согласно им, в РФ запрещена поставка автомобилей и предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро. Представитель банка сообщил РБК, что ограничения вводятся по требованию Нацбанка Грузии.

Издание отмечает, что введение подобных ограничений является прецедентом, поскольку впервые с 2022 г. исполнение санкций на предметы роскоши будет контролировать банк.

Bank of Georgia является британской финансовой холдинговой компанией с юридической регистрацией в Лондоне. Ее штаб-квартира находится в Тбилиси. Bank of Georgia является основной операционной дочерней компанией группы, которая котируется на премиальном сегменте основного рынка Лондонской фондовой биржи. Группа включает в себя розничный банковский и платежный бизнес, а также корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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