Банк Грузии ввел ограничения для россиян на покупку товаров дороже 300 евро
Один из крупнейших банков Грузии, Bank of Georgia («Банк Грузии»), с 21 мая ввел ограничения на покупку товаров дороже 300 евро для клиентов из России. Решение связано с обязательствами по выполнению международных санкций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.
В финансовом учреждении подчеркнули, что Bank of Georgia соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Великобританией в отношении РФ.
РБК сообщал, что Bank of Georgia ввел ограничения для российских клиентов на оплату товаров в люксовых магазинах дороже $300, евро или фунтов по всему миру. Уточняется, что ограничение связано с санкциями Евросоюза, которые были введены в 2022 г. Согласно им, в РФ запрещена поставка автомобилей и предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро. Представитель банка сообщил РБК, что ограничения вводятся по требованию Нацбанка Грузии.
Издание отмечает, что введение подобных ограничений является прецедентом, поскольку впервые с 2022 г. исполнение санкций на предметы роскоши будет контролировать банк.
Bank of Georgia является британской финансовой холдинговой компанией с юридической регистрацией в Лондоне. Ее штаб-квартира находится в Тбилиси. Bank of Georgia является основной операционной дочерней компанией группы, которая котируется на премиальном сегменте основного рынка Лондонской фондовой биржи. Группа включает в себя розничный банковский и платежный бизнес, а также корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.