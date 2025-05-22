Банк Грузии ввел ограничения для россиян на покупку товаров дороже 300 евро

РБК сообщал, что Bank of Georgia ввел ограничения для российских клиентов на оплату товаров в люксовых магазинах дороже $300, евро или фунтов по всему миру. Уточняется, что ограничение связано с санкциями Евросоюза, которые были введены в 2022 г. Согласно им, в РФ запрещена поставка автомобилей и предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро. Представитель банка сообщил РБК, что ограничения вводятся по требованию Нацбанка Грузии.