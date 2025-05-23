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Песков оценил вероятные изменения в переговорной группе Киева

Ведомости

В вопросе российско-украинских переговоров все нюансы имеют значение. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос «РИА Новости» насчет сообщений о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины.

21 мая ТАСС со ссылкой на источник писал, что Киев может пересмотреть состав своей делегации для работы по меморандуму о будущем мирном соглашении с Москвой. Собеседник отмечал, что в делегации Украины, участвовавшей в переговорах в Стамбуле 16 мая, не хватает политиков с необходимым опытом. Это ставит под вопрос эффективность ее участия в дальнейших раундах переговоров. Отмечалось, что активную роль при формировании нового состава может сыграть глава офиса украинского президента Андрей Ермак. В числе возможных кандидатов в переговорную группу назывались бывший министр обороны Алексей Резников, депутат Верховной рады и глава комитета по международным делам Александр Мережко, представители силовых структур.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями Украины и США. Через три дня, 19 мая, прошел третий с начала года телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После диалога Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Российский лидер подчеркнул, что для достижения компромисса сторонам придется приложить усилия..

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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