Песков оценил вероятные изменения в переговорной группе Киева

21 мая ТАСС со ссылкой на источник писал, что Киев может пересмотреть состав своей делегации для работы по меморандуму о будущем мирном соглашении с Москвой. Собеседник отмечал, что в делегации Украины, участвовавшей в переговорах в Стамбуле 16 мая, не хватает политиков с необходимым опытом. Это ставит под вопрос эффективность ее участия в дальнейших раундах переговоров. Отмечалось, что активную роль при формировании нового состава может сыграть глава офиса украинского президента Андрей Ермак. В числе возможных кандидатов в переговорную группу назывались бывший министр обороны Алексей Резников, депутат Верховной рады и глава комитета по международным делам Александр Мережко, представители силовых структур.