Песков оценил вероятные изменения в переговорной группе Киева
В вопросе российско-украинских переговоров все нюансы имеют значение. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос «РИА Новости» насчет сообщений о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины.
21 мая ТАСС со ссылкой на источник писал, что Киев может пересмотреть состав своей делегации для работы по меморандуму о будущем мирном соглашении с Москвой. Собеседник отмечал, что в делегации Украины, участвовавшей в переговорах в Стамбуле 16 мая, не хватает политиков с необходимым опытом. Это ставит под вопрос эффективность ее участия в дальнейших раундах переговоров. Отмечалось, что активную роль при формировании нового состава может сыграть глава офиса украинского президента Андрей Ермак. В числе возможных кандидатов в переговорную группу назывались бывший министр обороны Алексей Резников, депутат Верховной рады и глава комитета по международным делам Александр Мережко, представители силовых структур.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями Украины и США. Через три дня, 19 мая, прошел третий с начала года телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После диалога Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Российский лидер подчеркнул, что для достижения компромисса сторонам придется приложить усилия..