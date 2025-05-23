Росморречфлот возведет сооружения над фрагментами танкеров в Черном море

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов. Значительная масса мазута попала в Черное море. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня, последствия катастрофы продолжают устранять. В январе глава Минприроды Александр Козлов говорил, что восстановление побережья Анапы после разлива мазута завершится только в мае 2026 г.