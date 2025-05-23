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Росморречфлот возведет сооружения над фрагментами танкеров в Черном море

Ведомости

Росморречфлот установит три защитных сооружения над затонувшими фрагментами танкеров в Черном море. Правительство РФ дополнительно выделило на это более 7,5 млрд руб. Это следует из соответствующего распоряжения.

Предполагается, что сооружения могут позволить снизить риски разливов мазута во время его откачки. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании правительства 22 мая.

25 апреля водолазы под руководством Морспасслужбы собрали примерно 440 т загрязненного мазутом грунта со дна Черного моря в прибрежной зоне Анапы и Темрюка.

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов. Значительная масса мазута попала в Черное море. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня, последствия катастрофы продолжают устранять. В январе глава Минприроды Александр Козлов говорил, что восстановление побережья Анапы после разлива мазута завершится только в мае 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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