Росморречфлот возведет сооружения над фрагментами танкеров в Черном море
Росморречфлот установит три защитных сооружения над затонувшими фрагментами танкеров в Черном море. Правительство РФ дополнительно выделило на это более 7,5 млрд руб. Это следует из соответствующего распоряжения.
Предполагается, что сооружения могут позволить снизить риски разливов мазута во время его откачки. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании правительства 22 мая.
25 апреля водолазы под руководством Морспасслужбы собрали примерно 440 т загрязненного мазутом грунта со дна Черного моря в прибрежной зоне Анапы и Темрюка.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов. Значительная масса мазута попала в Черное море. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня, последствия катастрофы продолжают устранять. В январе глава Минприроды Александр Козлов говорил, что восстановление побережья Анапы после разлива мазута завершится только в мае 2026 г.