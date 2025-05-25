Российские силы ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь
В ночь на 25 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 110 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, воздушные цели были уничтожены с 0:00 до 7:00 мск. Наибольшее количество БПЛА (16 единиц) было сбито над Тульской областью. В Брянской и Калужской областях нейтрализовали по 14 беспилотников, в Московском регионе и Тверской области – по 13, в Белгородской и Курской областях – по 10.
Над Орловской областью сбили восемь БПЛА, над Крымом – семь, над Смоленской областью – два. По одному беспилотнику уничтожено над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.