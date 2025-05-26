Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника

В ночь на 26 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 96 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, в Московском регионе было ликвидировано шесть дронов. Днем 26 мая оборонное ведомство отчиталось об уничтожении одного БПЛА над территорией Московского региона в период с 11.00 до 12.30 мск.