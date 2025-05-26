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Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника

Ведомости

Средства противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

В ночь на 26 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 96 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, в Московском регионе было ликвидировано шесть дронов. Днем 26 мая оборонное ведомство отчиталось об уничтожении одного БПЛА над территорией Московского региона в период с 11.00 до 12.30 мск.

В связи с атаками украинских беспилотников Росавиация временно ограничивала работу нескольких аэропортов, включая московские «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В 12:08 мск временные ограничения вновь были введены на работу «Домодедово» и «Жуковского». При этом первый аэропорт по-прежнему принимает рейсы. Собянин писал об отражении российскими военными атаки трех БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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