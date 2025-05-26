Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника
Средства противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
В ночь на 26 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 96 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, в Московском регионе было ликвидировано шесть дронов. Днем 26 мая оборонное ведомство отчиталось об уничтожении одного БПЛА над территорией Московского региона в период с 11.00 до 12.30 мск.
В связи с атаками украинских беспилотников Росавиация временно ограничивала работу нескольких аэропортов, включая московские «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В 12:08 мск временные ограничения вновь были введены на работу «Домодедово» и «Жуковского». При этом первый аэропорт по-прежнему принимает рейсы. Собянин писал об отражении российскими военными атаки трех БПЛА.