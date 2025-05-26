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Над российскими регионами за три часа сбили 21 украинский беспилотник

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) с 14:00 до 17:00 мск нейтрализовали 21 беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По данным оборонного ведомства, по шесть дронов было уничтожено над Орловской и Тульской областями, еще пять дронов нейтрализовано над территорией Московского региона. Кроме того, три беспилотника удалось сбить над Калужской областью, еще один – над Курской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. В общей сложности 26 мая на подлете к столице средства ПВО ликвидировали девять украинских беспилотников.

В связи с продолжающимися попытками атак беспилотников со стороны ВСУ Росавиация вновь ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту «Жуковский». Ранее 26 мая агентство также ограничивало работу столичных воздушных гаваней «Домодедово» и «Внуково». Кроме того, мера применялась в аэропортах Нижнекамска «Бегишево», Череповца, Нижнего Новгорода «Стригино», Калуги «Грабцево», Ярославля «Туношна», Иваново «Южный».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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