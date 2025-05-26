Над российскими регионами за три часа сбили 21 украинский беспилотник
Системы противовоздушной обороны (ПВО) с 14:00 до 17:00 мск нейтрализовали 21 беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
По данным оборонного ведомства, по шесть дронов было уничтожено над Орловской и Тульской областями, еще пять дронов нейтрализовано над территорией Московского региона. Кроме того, три беспилотника удалось сбить над Калужской областью, еще один – над Курской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. В общей сложности 26 мая на подлете к столице средства ПВО ликвидировали девять украинских беспилотников.
В связи с продолжающимися попытками атак беспилотников со стороны ВСУ Росавиация вновь ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту «Жуковский». Ранее 26 мая агентство также ограничивало работу столичных воздушных гаваней «Домодедово» и «Внуково». Кроме того, мера применялась в аэропортах Нижнекамска «Бегишево», Череповца, Нижнего Новгорода «Стригино», Калуги «Грабцево», Ярославля «Туношна», Иваново «Южный».