Песков сообщил об активном участии США в переговорах России и Украины
США принимают активное посредническое участие в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявлял о том, что «пока не приходится» говорить о масштабном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по аспектам обеспечения безопасности. Он уточнил, что российско-американские отношения находятся в самом начале их возвращения в рабочее состояние.
Тогда же Песков обратил внимание, что начало переговорного процесса, для которого Вашингтон приложил большие усилия, является важным достижением. Российская сторона признательна американцам и лично президенту США Дональду Трампу за содействие в организации и запуске переговорного процесса.
Россия и США начали восстанавливать дипломатические отношения и сотрудничество с февраля 2025 г., после выступления в должность Трампа. С того момента прошло несколько встреч делегаций РФ и США, проведено три телефонных разговора лидеров России и Соединенных Штатов.