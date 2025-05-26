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Песков сообщил об активном участии США в переговорах России и Украины

Ведомости

США принимают активное посредническое участие в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявлял о том, что «пока не приходится» говорить о масштабном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по аспектам обеспечения безопасности. Он уточнил, что российско-американские отношения находятся в самом начале их возвращения в рабочее состояние.

Тогда же Песков обратил внимание, что начало переговорного процесса, для которого Вашингтон приложил большие усилия, является важным достижением. Российская сторона признательна американцам и лично президенту США Дональду Трампу за содействие в организации и запуске переговорного процесса.

Россия и США начали восстанавливать дипломатические отношения и сотрудничество с февраля 2025 г., после выступления в должность Трампа. С того момента прошло несколько встреч делегаций РФ и США, проведено три телефонных разговора лидеров России и Соединенных Штатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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