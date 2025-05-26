Песков сообщил об активном участии США в переговорах России и Украины

Ранее Песков заявлял о том, что «пока не приходится» говорить о масштабном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по аспектам обеспечения безопасности. Он уточнил, что российско-американские отношения находятся в самом начале их возвращения в рабочее состояние.