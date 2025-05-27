Путин проведет заседание наблюдательного совета «Россия – страна возможностей»
Президент РФ Владимир Путин 27 мая проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
По его словам, «Россия – страна возможностей» является очень крупной площадкой, получившей много ответвлений и различных проектов, которые стали не просто социальным лифтом, а трамплином для сотен тысяч энтузиастов.
«Достаточно будет обширное и содержательное мероприятие. По разным направлениям будут представители выступать. Президент тоже обратится со вступительным словом», – уточнил представитель Кремля.
Песков уточнил, что после этого у Путина до вечера ожидается несколько закрытых мероприятий.
Кремль сообщил, что 28 мая Путин проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими, который прибудет в Россию с официальным визитом. Ожидается обсуждение перспектив развития отношений стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.