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Путин проведет заседание наблюдательного совета «Россия – страна возможностей»

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Президент РФ Владимир Путин 27 мая проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

По его словам, «Россия – страна возможностей» является очень крупной площадкой, получившей много ответвлений и различных проектов, которые стали не просто социальным лифтом, а трамплином для сотен тысяч энтузиастов.

«Достаточно будет обширное и содержательное мероприятие. По разным направлениям будут представители выступать. Президент тоже обратится со вступительным словом», – уточнил представитель Кремля.

Песков уточнил, что после этого у Путина до вечера ожидается несколько закрытых мероприятий.

Кремль сообщил, что 28 мая Путин проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими, который прибудет в Россию с официальным визитом. Ожидается обсуждение перспектив развития отношений стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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