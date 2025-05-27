МИД: Путин заявил Фидану о решимости продвигать совместные проекты
Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил о решимости Москвы продвигать совместные российско-турецкие проекты, несмотря на попытки их затормозить. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Западные страны, как отметил Лавров, искусственно пытается привнести в отношения России и Турции «нелегитимные осложнения».
«Задачи, которые сейчас обсуждаются, нацелены на преодоление незаконных препятствий, которые нашему сотрудничеству пытаются чинить враждебно настроенные государства. Этим планам не суждено сбыться», – приводит слова Лаврова Telegram-канал МИД РФ.
Торговое, инвестиционное сотрудничество двух стран устойчиво развивается по нарастающей, добавил он.
Путин 26 мая принял Фидана в Кремле. На следующий день глава МИД Турции встретился с Лавровым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что главными темами на переговорах должны были стать двусторонние отношения и возможные дальнейшие сроки переговоров России и Украины.