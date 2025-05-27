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МИД: Путин заявил Фидану о решимости продвигать совместные проекты

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил о решимости Москвы продвигать совместные российско-турецкие проекты, несмотря на попытки их затормозить. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. 

Западные страны, как отметил Лавров, искусственно пытается привнести в отношения России и Турции «нелегитимные осложнения».

«Задачи, которые сейчас обсуждаются, нацелены на преодоление незаконных препятствий, которые нашему сотрудничеству пытаются чинить враждебно настроенные государства. Этим планам не суждено сбыться», – приводит слова Лаврова Telegram-канал МИД РФ.

Торговое, инвестиционное сотрудничество двух стран устойчиво развивается по нарастающей, добавил он.

Путин 26 мая принял Фидана в Кремле. На следующий день глава МИД Турции встретился с Лавровым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что главными темами на переговорах должны были стать двусторонние отношения и возможные дальнейшие сроки переговоров России и Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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