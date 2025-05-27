МИД: Путин заявил Фидану о решимости продвигать совместные проекты

Путин 26 мая принял Фидана в Кремле. На следующий день глава МИД Турции встретился с Лавровым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что главными темами на переговорах должны были стать двусторонние отношения и возможные дальнейшие сроки переговоров России и Украины.