Вице-премьер и глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури подал в отставку
Вице-премьер, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури принял решение уйти с поста, сообщила пресс-служба ведомства.
«Сегодня, когда в стране спокойная обстановка, я дал себе право и попросил коллектив уйти в отставку, что позволит мне больше времени проводить с семьей – супругой, детьми и новоприобретенным внуком», – объяснил Гомелаури в обращении к гражданам.
Министр внутренних дел Грузии отметил, что решение было нелегким, и поблагодарил основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили за доверие на высокой должности. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и члены правительства республики, по словам Гомелаури поддерживали его на службе и в том числе с пониманием отнеслись к решению об отставке, за что он также выразил благодарность.
Гомелаури занимал должности должности министра внутренних дел Грузии, главы Службы государственной безопасности и вице-премьер-министра более 10 лет. Местные СМИ распространяли сведения о возможном прекращении его службы еще в апреле. Тогда в качестве его преемника видели исполнительного секретаря правящей партии Мамука Мдинарадзе.