Вице-премьер и глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури подал в отставку

Министр внутренних дел Грузии отметил, что решение было нелегким, и поблагодарил основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили за доверие на высокой должности. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и члены правительства республики, по словам Гомелаури поддерживали его на службе и в том числе с пониманием отнеслись к решению об отставке, за что он также выразил благодарность.