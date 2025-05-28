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Politico: «золотой мост» для восстановления отношений РФ и США почти сожжен

Ведомости

Президент России Владимир Путин близок к тому, чтобы сжечь предложенный президентом США Дональдом Трампом «золотой мост» к восстановлению отношений двух стран. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя американской администрации.

Терпение Трампа иссякает, утверждает издание. Однако четыре американских чиновника заявили газете, что президент США еще не принял решения о введении дополнительных антироссийских санкций. Он выступает с подобными угрозами с первых дней своего пребывания на президентском посту, но еще ни разу не пошел на это и не усилил давление на Россию.

26 мая Трамп заявил, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных ударов по военным объектам на Украине. На следующий день The Wall Street Journal сообщила, что президент США рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы уже на текущей неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил резкие высказывания Трампа эмоциональной перегрузкой. По его словам, Путин принимает решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны. Представитель Кремля также указал, что Россия и США не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику Трампом российских ударов по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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