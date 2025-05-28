Politico: «золотой мост» для восстановления отношений РФ и США почти сожжен

Терпение Трампа иссякает, утверждает издание. Однако четыре американских чиновника заявили газете, что президент США еще не принял решения о введении дополнительных антироссийских санкций. Он выступает с подобными угрозами с первых дней своего пребывания на президентском посту, но еще ни разу не пошел на это и не усилил давление на Россию.