Politico: «золотой мост» для восстановления отношений РФ и США почти сожжен
Президент России Владимир Путин близок к тому, чтобы сжечь предложенный президентом США Дональдом Трампом «золотой мост» к восстановлению отношений двух стран. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя американской администрации.
Терпение Трампа иссякает, утверждает издание. Однако четыре американских чиновника заявили газете, что президент США еще не принял решения о введении дополнительных антироссийских санкций. Он выступает с подобными угрозами с первых дней своего пребывания на президентском посту, но еще ни разу не пошел на это и не усилил давление на Россию.
26 мая Трамп заявил, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных ударов по военным объектам на Украине. На следующий день The Wall Street Journal сообщила, что президент США рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы уже на текущей неделе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил резкие высказывания Трампа эмоциональной перегрузкой. По его словам, Путин принимает решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны. Представитель Кремля также указал, что Россия и США не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику Трампом российских ударов по Украине.