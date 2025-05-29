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Госдеп: Рубио и Лавров обсудили конфликт на Украине и обмен пленными

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавровым провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование украинского конфликта и состоявшийся между Россией и Украиной обмен пленными, сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

«Государственный секретарь Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной по схеме «1000 на 1000», состоявшийся на выходных», – сказала в заявлении Брюс.

Первая за три года прямая встреча представителей РФ и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. После этого страны провели масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» с 23 по 25 мая и договорились о возможном подписании меморандума, который может привести к мирному договору. Это произойдет, если условия обеих сторон будут выполнены.

Рубио и Лавров также обсудили разрешение конфликта на Украине, добавила Брюс.

«Госсекретарь вновь подтвердил призывы президента Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной как к единственному пути к завершению этой войны», – сказала представитель Госдепа.

2 июня ожидается второй раунд российско-украинских переговоров в турецком Стамбуле. С предложением об этом выступил Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 28 мая. Предполагается, что на новой встрече стороны обсудят проекты меморандума по урегулированию конфликта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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