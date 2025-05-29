Госдеп: Рубио и Лавров обсудили конфликт на Украине и обмен пленными
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавровым провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование украинского конфликта и состоявшийся между Россией и Украиной обмен пленными, сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
«Государственный секретарь Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной по схеме «1000 на 1000», состоявшийся на выходных», – сказала в заявлении Брюс.
Первая за три года прямая встреча представителей РФ и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. После этого страны провели масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» с 23 по 25 мая и договорились о возможном подписании меморандума, который может привести к мирному договору. Это произойдет, если условия обеих сторон будут выполнены.
Рубио и Лавров также обсудили разрешение конфликта на Украине, добавила Брюс.
«Госсекретарь вновь подтвердил призывы президента Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной как к единственному пути к завершению этой войны», – сказала представитель Госдепа.
2 июня ожидается второй раунд российско-украинских переговоров в турецком Стамбуле. С предложением об этом выступил Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 28 мая. Предполагается, что на новой встрече стороны обсудят проекты меморандума по урегулированию конфликта.