Госдеп: Рубио и Лавров обсудили конфликт на Украине и обмен пленными

Первая за три года прямая встреча представителей РФ и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. После этого страны провели масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» с 23 по 25 мая и договорились о возможном подписании меморандума, который может привести к мирному договору. Это произойдет, если условия обеих сторон будут выполнены.