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Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил основные изменения в законодательстве, которые вступят в силу в июне. Среди них защита граждан от кибермошенничества, поддержка участников СВО и борьба с недобросовестными производителями.

  • Банки, операторы связи, маркетплейсы и госструктуры больше не смогут отправлять информацию гражданам через иностранные мессенджеры.

  • СМС с подтверждением доступа к «Госуслугам» не будут приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под давлением мошенников.

  • Бизнес будет обязан уведомлять о начале деятельности. Ведение предпринимательской деятельности без этого будет считаться нарушением. Это позволит оперативно выявлять контрафакт и некачественную продукцию.

  • Преференции при поступлении в вузы для детей участников боевых действий.

  • Заявление о снятии самозапрета на кредиты можно будет подать на «Госуслугах» только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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