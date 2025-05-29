Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне
Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил основные изменения в законодательстве, которые вступят в силу в июне. Среди них защита граждан от кибермошенничества, поддержка участников СВО и борьба с недобросовестными производителями.
Банки, операторы связи, маркетплейсы и госструктуры больше не смогут отправлять информацию гражданам через иностранные мессенджеры.
СМС с подтверждением доступа к «Госуслугам» не будут приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под давлением мошенников.
Бизнес будет обязан уведомлять о начале деятельности. Ведение предпринимательской деятельности без этого будет считаться нарушением. Это позволит оперативно выявлять контрафакт и некачественную продукцию.
Преференции при поступлении в вузы для детей участников боевых действий.
Заявление о снятии самозапрета на кредиты можно будет подать на «Госуслугах» только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.