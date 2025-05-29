Глава Нацбанка Словакии признан виновным во взятке
Суд Словакии признал виновным главу Нацбанка страны и члена управляющего совета Европейского центрального банка Петера Кажимира в даче взятки и оштрафовал его на 200 000 евро, сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, при невыплате штрафа экс-министру будет грозить год лишения свободы. Адвокат осужденного Ондрей Муларчик подчеркнул, что Кажимир будет обжаловать приговор и не намерен уходить в отставку со своего поста. Он также не присутствовал на заседании суда, когда ему был озвучен приговор.
Как отмечается в материалах следствия, Кажимир дал взятку в размере 48 000 евро чиновнику в налоговом управлении Франтишеку Имреце, чтобы ускорить налоговый возврат для нескольких компаний. Это произошло, когда фигурант был главой Минфина Словакии.
«Банк продолжает работать без ограничений и выполняет свои функции в полном объеме», – приводит сообщение представителя ЕЦБ Bloomberg.
Экс-министру предъявили обвинения в ноябре 2022 г. Во взяточничестве его уже обвиняли и до этого – в октябре 2021 г., однако в июне 2022 г. их сняла Генеральная прокуратура Словакии.