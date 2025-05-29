Глава Нацбанка Словакии признан виновным во взятке

По данным издания, при невыплате штрафа экс-министру будет грозить год лишения свободы. Адвокат осужденного Ондрей Муларчик подчеркнул, что Кажимир будет обжаловать приговор и не намерен уходить в отставку со своего поста. Он также не присутствовал на заседании суда, когда ему был озвучен приговор.