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Глава Нацбанка Словакии признан виновным во взятке

Ведомости

Суд Словакии признал виновным главу Нацбанка страны и члена управляющего совета Европейского центрального банка Петера Кажимира в даче взятки и оштрафовал его на 200 000 евро, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, при невыплате штрафа экс-министру будет грозить год лишения свободы. Адвокат осужденного Ондрей Муларчик подчеркнул, что Кажимир будет обжаловать приговор и не намерен уходить в отставку со своего поста. Он также не присутствовал на заседании суда, когда ему был озвучен приговор.

Как отмечается в материалах следствия, Кажимир дал взятку в размере 48 000 евро чиновнику в налоговом управлении Франтишеку Имреце, чтобы ускорить налоговый возврат для нескольких компаний. Это произошло, когда фигурант был главой Минфина Словакии.

«Банк продолжает работать без ограничений и выполняет свои функции в полном объеме», – приводит сообщение представителя ЕЦБ Bloomberg.

Экс-министру предъявили обвинения в ноябре 2022 г. Во взяточничестве его уже обвиняли и до этого – в октябре 2021 г., однако в июне 2022 г. их сняла Генеральная прокуратура Словакии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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