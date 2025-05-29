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Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ выступили против ударов по ядерным объектам Ирана

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Лидеры Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выступили против возможного удара по ядерным объектам Ирана. Они призвали президента США Дональда Трампа продолжать добиваться заключения ядерной сделки, пишет Axios со ссылкой на три источника.

В 2015 г. Саудовская Аравия, ОАЭ и другие государства Персидского залива были противниками ядерной сделки. Axios пишет, что тогда Эр-Рияд и Абу-Даби тайно поддерживали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в его борьбе с экс-президентом США Бараком Обамой по вопросу иранской сделки и его угроз напасть на Тегеран.

«Теперь они беспокоятся, что Нетаньяху нажмет на курок или что Трамп откажется от переговоров и сам выберет военный вариант», – указано в материале.

Отмечается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поделились с Трампом своей обеспокоенностью насчет опасности для их стран в случае нападения на ядерные объекты Тегерана. По их мнению, при таком сценарии их государства «станут мишенью» для ответных действий Ирана: на территории всех трех стран расположены военные базы США.

26 мая Трамп сообщил о «значительном продвижении» в переговорах по «ядерной сделке» с Тегераном. При посредничестве Омана состоялись пять раундов переговоров США и Ирана по новой «ядерной сделке» и отмене антииранских санкций. Новое соглашение должно стать заменой Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД; 2015 г.), фактически не работающему после выхода из него США в 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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