Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ выступили против ударов по ядерным объектам Ирана
Лидеры Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выступили против возможного удара по ядерным объектам Ирана. Они призвали президента США Дональда Трампа продолжать добиваться заключения ядерной сделки, пишет Axios со ссылкой на три источника.
В 2015 г. Саудовская Аравия, ОАЭ и другие государства Персидского залива были противниками ядерной сделки. Axios пишет, что тогда Эр-Рияд и Абу-Даби тайно поддерживали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в его борьбе с экс-президентом США Бараком Обамой по вопросу иранской сделки и его угроз напасть на Тегеран.
«Теперь они беспокоятся, что Нетаньяху нажмет на курок или что Трамп откажется от переговоров и сам выберет военный вариант», – указано в материале.
Отмечается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поделились с Трампом своей обеспокоенностью насчет опасности для их стран в случае нападения на ядерные объекты Тегерана. По их мнению, при таком сценарии их государства «станут мишенью» для ответных действий Ирана: на территории всех трех стран расположены военные базы США.
26 мая Трамп сообщил о «значительном продвижении» в переговорах по «ядерной сделке» с Тегераном. При посредничестве Омана состоялись пять раундов переговоров США и Ирана по новой «ядерной сделке» и отмене антииранских санкций. Новое соглашение должно стать заменой Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД; 2015 г.), фактически не работающему после выхода из него США в 2018 г.