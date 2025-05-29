Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ выступили против ударов по ядерным объектам Ирана

26 мая Трамп сообщил о «значительном продвижении» в переговорах по «ядерной сделке» с Тегераном. При посредничестве Омана состоялись пять раундов переговоров США и Ирана по новой «ядерной сделке» и отмене антииранских санкций. Новое соглашение должно стать заменой Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД; 2015 г.), фактически не работающему после выхода из него США в 2018 г.