Путин поблагодарил семью, исполнившую ему музыкальный отрывок

В ходе встречи президент заметил, что воспитание детей является непростым, напряженным и ответственным трудом, особенно в многодетных семьях. По его словам, для России и ее граждан семейные ценности остаются непреложными. Путин привел социологические данные, согласно которым растет количество людей, которые хотят создать многодетную семью.