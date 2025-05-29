Путин поблагодарил семью, исполнившую ему музыкальный отрывок
Многодетная семья Беляевых из Пензы на встрече с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи исполнила музыкальный отрывок на пианино и скрипке.
«Браво, спасибо большое. Желаю творческих успехов и счастья», – заявил Путин после выступления.
29 мая Путин принял участие во встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и матерями, имеющими звание «Мать-героиня». Встреча приурочена к Международному дню защиты детей. К ней присоединились девять многодетных семей из Свердловской, Рязанской, Калининградской, Пензенской, Запорожской областей, Крыма, Кемеровской области, Ингушетии, Еврейской автономной области.
В ходе встречи президент заметил, что воспитание детей является непростым, напряженным и ответственным трудом, особенно в многодетных семьях. По его словам, для России и ее граждан семейные ценности остаются непреложными. Путин привел социологические данные, согласно которым растет количество людей, которые хотят создать многодетную семью.
Родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, удостаиваются ордена «Родительская слава». Женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают звание «Мать-героиня» и одноименный орден.