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Путин поблагодарил семью, исполнившую ему музыкальный отрывок

Ведомости

Многодетная семья Беляевых из Пензы на встрече с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи исполнила музыкальный отрывок на пианино и скрипке.

«Браво, спасибо большое. Желаю творческих успехов и счастья», – заявил Путин после выступления.

29 мая Путин принял участие во встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и матерями, имеющими звание «Мать-героиня». Встреча приурочена к Международному дню защиты детей. К ней присоединились девять многодетных семей из Свердловской, Рязанской, Калининградской, Пензенской, Запорожской областей, Крыма, Кемеровской области, Ингушетии, Еврейской автономной области.

В ходе встречи президент заметил, что воспитание детей является непростым, напряженным и ответственным трудом, особенно в многодетных семьях. По его словам, для России и ее граждан семейные ценности остаются непреложными. Путин привел социологические данные, согласно которым растет количество людей, которые хотят создать многодетную семью.

Родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, удостаиваются ордена «Родительская слава». Женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают звание «Мать-героиня» и одноименный орден.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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