Путину позвонили на встрече с многодетными семьями
Президенту России Владимиру Путину позвонили во время встречи по видеосвязи с многодетными семьями, которые награждены орденом «Родительская слава» и матерями, имеющими звание «Мать-героиня».
Звонок поступил на один из стационарных телефонов. Глава государства снял трубку.
«Потом», – ответил президент.
29 мая Путин принял участие во встрече с многодетными семьями. Она приурочена к Международному дню защиты детей. К встрече присоединились девять семей из Свердловской, Рязанской, Калининградской, Пензенской, Запорожской областей, Крыма, Кемеровской области, Ингушетии, Еврейской автономной области.
Родители или усыновители, воспитывающие или воспитавшие семерых и более детей, удостаиваются ордена «Родительская слава». Женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей, получают звание «Мать-героиня» и одноименный орден.