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Минюст США может снять санкции с главы «Ростеха» Сергея Чемезова

Ведомости

На сайте минюста США опубликовали документ, согласно которому компания Rathmell Short LLP будет консультировать гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к корпорации.

Собеседник агентства рассказал, что это может быть связано с планами США снять санкции с Чемезова и начать вести совместный бизнес. Администрация американского президента Дональда Трампа может осуществлять кампанию по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей, чтобы продолжать строить совместный бизнес, добавил он.

«Мы видели документы, не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами», – сказали агентству в пресс-службе госкорпорации, где готовы поприветствовать возможную отмену ограничений.

Чемезов находится под индивидуальными санкциями США с 2014 г.

«Ростех» объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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