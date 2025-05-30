Минюст США может снять санкции с главы «Ростеха» Сергея Чемезова
На сайте минюста США опубликовали документ, согласно которому компания Rathmell Short LLP будет консультировать гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к корпорации.
Собеседник агентства рассказал, что это может быть связано с планами США снять санкции с Чемезова и начать вести совместный бизнес. Администрация американского президента Дональда Трампа может осуществлять кампанию по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей, чтобы продолжать строить совместный бизнес, добавил он.
«Мы видели документы, не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами», – сказали агентству в пресс-службе госкорпорации, где готовы поприветствовать возможную отмену ограничений.
Чемезов находится под индивидуальными санкциями США с 2014 г.
«Ростех» объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.