Минюст США может снять санкции с главы «Ростеха» Сергея Чемезова

Собеседник агентства рассказал, что это может быть связано с планами США снять санкции с Чемезова и начать вести совместный бизнес. Администрация американского президента Дональда Трампа может осуществлять кампанию по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей, чтобы продолжать строить совместный бизнес, добавил он.