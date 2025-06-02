Путин продлил полномочия замглавы МИД РФ Рябкова на год

Рябков занимает должность замглавы российского МИДа с августа 2008 г. Он курирует двусторонние отношения со странами Северной и Южной Америки, а также вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, проблематику иранской ядерной программы и участие РФ в БРИКС.