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Путин продлил полномочия замглавы МИД РФ Рябкова на год

Ведомости

Срок федеральной государственной гражданской службы замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова был продлен до 8 июля 2026 г. Соответствующее распоряжение подписано президентом РФ Владимиром Путиным и опубликовано на сайте правовой информации.

Рябков занимает должность замглавы российского МИДа с августа 2008 г. Он курирует двусторонние отношения со странами Северной и Южной Америки, а также вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, проблематику иранской ядерной программы и участие РФ в БРИКС.

Будучи выпускником МГИМО, Рябков работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИДа и за границей. В частности, он был начальником отдела ОБСЕ Департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС), старшим советником посольства России в США, советником-посланником посольства, директором ДОС. Рябков обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посла. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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