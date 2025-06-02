Путин продлил полномочия замглавы МИД РФ Рябкова на год
Срок федеральной государственной гражданской службы замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова был продлен до 8 июля 2026 г. Соответствующее распоряжение подписано президентом РФ Владимиром Путиным и опубликовано на сайте правовой информации.
Рябков занимает должность замглавы российского МИДа с августа 2008 г. Он курирует двусторонние отношения со странами Северной и Южной Америки, а также вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, проблематику иранской ядерной программы и участие РФ в БРИКС.
Будучи выпускником МГИМО, Рябков работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИДа и за границей. В частности, он был начальником отдела ОБСЕ Департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС), старшим советником посольства России в США, советником-посланником посольства, директором ДОС. Рябков обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посла. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.