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Путин поздравил всех причастных с юбилеем Байконура

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников, ветеранов космодрома Байконур, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и граждан обеих стран с 70-летием комплекса.

Путин напомнил, что 2 июня 1955 г. было принято решение о создании в СССР «уникального ракетного полигона, будущей первой космической гавани планеты». В 1957 г. с Байконура был запущен первый искусственный спутник Земли. В 1961 г. Юрий Гагарин совершил первый космический полет. В 1963 г. Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. В 1971 г. выведена первая орбитальная станция «Салют-1». В 1998 г. стартовал модуль «Заря», положивший начало созданию Международной космической станции.

За 70 лет с Байконура осуществлено более 2500 пусков, на орбиту отправились свыше 200 космонавтов из разных стран мира. Путин подчеркнул, что сегодня Байконур остается одним из крупнейших и самых современных космодромов, где трудятся около 7000 специалистов.

Особое внимание в обращении было уделено роли Байконура как символа российско-казахстанского стратегического партнерства. Президент отметил десятки договоров и соглашений, регулирующих деятельность космодрома.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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