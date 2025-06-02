Путин поздравил всех причастных с юбилеем Байконура

Путин напомнил, что 2 июня 1955 г. было принято решение о создании в СССР «уникального ракетного полигона, будущей первой космической гавани планеты». В 1957 г. с Байконура был запущен первый искусственный спутник Земли. В 1961 г. Юрий Гагарин совершил первый космический полет. В 1963 г. Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. В 1971 г. выведена первая орбитальная станция «Салют-1». В 1998 г. стартовал модуль «Заря», положивший начало созданию Международной космической станции.