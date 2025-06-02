Посольство России в Венесуэле проверяет информацию о задержании россиян в стране

Деятельность Российско-венесуэльской торговой палаты, согласно сообщению, представляет собой автономную посредническую организацию, которая оказывает содействие торгово-экономическим связям между двумя странами. При этом повода для публичных комментариев относительно практических результатов деятельности Захарова не видит, хотя свои оценки на этот счет имеются.