Посольство России в Венесуэле проверяет информацию о задержании россиян в стране
Посольство России в венесуэльском Каракасе проверяет информацию о задержании россиян местными силовыми структурами, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова «РИА Новости» в ответ на вопрос о событиях вокруг российско-венесуэльской торговой палаты.
В случае если факт задержания подтвердится, российским гражданам будет оказано необходимое консульское содействие, говорится в сообщении.
Деятельность Российско-венесуэльской торговой палаты, согласно сообщению, представляет собой автономную посредническую организацию, которая оказывает содействие торгово-экономическим связям между двумя странами. При этом повода для публичных комментариев относительно практических результатов деятельности Захарова не видит, хотя свои оценки на этот счет имеются.
1 июня Infobae писало, что задержан президент Российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко и связанные с ним лица.