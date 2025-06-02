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Посольство России в Венесуэле проверяет информацию о задержании россиян в стране

Ведомости

Посольство России в венесуэльском Каракасе проверяет информацию о задержании россиян местными силовыми структурами, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова «РИА Новости» в ответ на вопрос о событиях вокруг российско-венесуэльской торговой палаты.

В случае если факт задержания подтвердится, российским гражданам будет оказано необходимое консульское содействие, говорится в сообщении.

Деятельность Российско-венесуэльской торговой палаты, согласно сообщению, представляет собой автономную посредническую организацию, которая оказывает содействие торгово-экономическим связям между двумя странами. При этом повода для публичных комментариев относительно практических результатов деятельности Захарова не видит, хотя свои оценки на этот счет имеются.

1 июня Infobae писало, что задержан президент Российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко и связанные с ним лица.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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