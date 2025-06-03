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Минская конференция по евразийской безопасности пройдет 28–29 октября

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III Минская международная конференция по евразийской безопасности состоится 28–29 октября, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков ТАСС.

В списке вопросов для обсуждения – разносторонний круг проблем: от военной сферы до международных опасностей и вызовов, а также экономической стабильности. Планируется продолжить дискуссию на темы «формирования равной и неделимой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, многополярного и справедливого миропорядка», отметил Варанков.

В октябре 2024 г. участие в Минской конференции, в частности, приняли высокопоставленные представители Китая, Сирии, Венгрии и Сербии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда отмечал, что Минская конференция «отталкивается от жизни». По его словам, модели безопасности, применяемые в регионе Европы до сих пор, себя дискредитировали, «не прибавили безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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