Минская конференция по евразийской безопасности пройдет 28–29 октября

В октябре 2024 г. участие в Минской конференции, в частности, приняли высокопоставленные представители Китая, Сирии, Венгрии и Сербии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда отмечал, что Минская конференция «отталкивается от жизни». По его словам, модели безопасности, применяемые в регионе Европы до сих пор, себя дискредитировали, «не прибавили безопасности».