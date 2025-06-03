Минская конференция по евразийской безопасности пройдет 28–29 октября
III Минская международная конференция по евразийской безопасности состоится 28–29 октября, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков ТАСС.
В списке вопросов для обсуждения – разносторонний круг проблем: от военной сферы до международных опасностей и вызовов, а также экономической стабильности. Планируется продолжить дискуссию на темы «формирования равной и неделимой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, многополярного и справедливого миропорядка», отметил Варанков.
В октябре 2024 г. участие в Минской конференции, в частности, приняли высокопоставленные представители Китая, Сирии, Венгрии и Сербии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда отмечал, что Минская конференция «отталкивается от жизни». По его словам, модели безопасности, применяемые в регионе Европы до сих пор, себя дискредитировали, «не прибавили безопасности».