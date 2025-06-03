Путин примет с докладом главу Минприроды
Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Чрезвычайно важное направление работы. Будет детальный доклад. Другие встречи, внутренние контакты, совещания президента будут носить сегодня непубличный характер», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, 3 июня Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у главы государства не запланировано.