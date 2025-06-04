Путин присвоил звание генерал-полковника главе МЧС Александру Куренкову
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника главе МЧС Александру Куренкову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Куренков окончил Московскую государственную академию физической культуры (1998), Московский психолого-социальный институт (2004) и Высшие курсы при Военной академии Генштаба ВС РФ (2021). Начинал карьеру как учитель физкультуры в московской школе №312 (1995–1999). С 1999 г. служил в ФСБ, затем в ФСО (2002–2021), где занимался охраной премьер-министра Виктора Зубкова. В 2021–2022 гг. – заместитель директора Росгвардии Виктора Золотова, курировал вопросы боевой подготовки.
В мае 2022 г. Путин предложил его кандидатуру на пост министра по чрезвычайным ситуациям. 25 мая того же года Совет Федерации утвердил назначение. В том же месяце Куренков стал членом Совета безопасности РФ. С 21 октября 2022 г. входит в Координационный совет при правительстве РФ по обеспечению потребностей силовых структур.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имеет киргизский орден «Данк».