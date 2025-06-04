Путин присвоил звание генерал-полковника главе МЧС Александру Куренкову

В мае 2022 г. Путин предложил его кандидатуру на пост министра по чрезвычайным ситуациям. 25 мая того же года Совет Федерации утвердил назначение. В том же месяце Куренков стал членом Совета безопасности РФ. С 21 октября 2022 г. входит в Координационный совет при правительстве РФ по обеспечению потребностей силовых структур.